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Antalya’da çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 1 yaralı

10.11.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, iki otomobilin çarpışarak hurdaya döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Ilıca-Kumköy yolunda meydana geldi.

Antalya’da çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, iki otomobilin çarpışarak hurdaya döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ilıca-Kumköy yolunda meydana geldi. Avusturya uyruklu Sait Almuhti’nin kullandığı W 36873 K plakalı lüks otomobil, Kumköy Camisi önündeki kavşaktan dönen Duran D. idaresindeki 07 MSN 10 plakalı otomobile yandan çarptı. Yabancı plakalı otomobil, çarptığı otomobili yaklaşık 40 metre sürükledi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Araçlarda etrafa saçılan parçaları nedeniyle yolun 1 şeridi uzun süre trafiğe kapatıldı.

İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi yaralandı. Yabancı plakalı araçtakiler kazayı yara almadan atlatırken, yaralanan diğer sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araçların kaldırılmasının ardından, yağında temizlenmesiyle yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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