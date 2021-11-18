Antalya'da cep telefonu çaldıkları öne sürülen iki zanlı tutuklandı

Antalya'da cep telefonu çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran N.E, Muratpaşa ilçesi Kaleiçi bölgesinde 2 cep telefonunun çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıların C.Y. ve A.Ç. olduğu belirledi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz