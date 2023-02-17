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Antalya’da dağdan gelen kaya paniği

17.02.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde dağdan kopup evlere doğru yuvarlanan dev kayalar panik oluşturdu.

Antalya’da dağdan gelen kaya paniği

Antalya’nın Alanya ilçesinde dağdan kopup evlere doğru yuvarlanan dev kayalar panik oluşturdu. Korku dolu anları, bölge sakini bir kadın çığlık çığlığa cep telefonuyla kaydetti.

Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi kuzeyinde yer alan Gözüküçüklü köyü Cebeli Reis Dağı’ndan kopan kaya kütleleri, büyük bir hızla dağ eteklerindeki evlere doğru ilerledi. O anda evlerinde bulunan vatandaşlar büyük korku yaşarken, olay anını bölge sakini bir kadın çığlık çığlığa cep telefonuyla kaydetti. Kayalardan bazıları evlere çok yakın bir kısma düştü.

Kayaların yuvarlanma sebebi henüz bilinmezken, jandarma ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı. Bölgede dinamit patlatıldığından şüphelenildiği belirtildi.

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