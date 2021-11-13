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Antalya'da dağlık alana düşen paraşütçü için kurtarma çalışması başlatıldı

13.11.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da dağlık alana düşen paraşütçü için kurtarma çalışması başlatıldı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yamaç paraşütü yaparken dağlık alana düşen kişi için kurtarma çalışma başlatıldı.

Ali Kalaylı (33), arkadaşlarıyla yamaç paraşütü yapmak için ilçenin Bademağacı Mahallesi'ndeki dağlık bölgeye geldi. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra havalanan Kalaylı, bir süre sonra kayalık alana düştü.

Arkadaşlarının haber vermesiyle 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle AFAD ekibi, Kalaylı'nın kurtarılması için çalışma başlattı.

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