Antalya'da dip temizliğinde denizden 38 kilogram atık çıkarıldı

Alanya Belediyesinden yapılan açıklamada, Kızılkule ve Alanya Tersanesi önünde düzenlenen etkinlikte, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli, Alanya Rotary Kulübü, Alanya Surf Team, Suda Arama Kurtarma Derneği (SKUT), Antalya Sea Leon Diving Centre, Dolphin Dive ve Alanya Rotarak üyelerinin yer aldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alanya Belediye Başkanı Yücel, çevrenin korunmasının bir ayağının da denizlerin korunması olduğunu, bu anlamda belediye olarak deniz çalışmalarını 7/24 anlayışıyla yürüttüklerini kaydetti.

Etkinlik kapsamında 19 dalgıçla yapılan dip taramasında 38 kilogram atık toplandığı bildirildi.

