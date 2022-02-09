YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da 'drift' yapan sürücüye 11 bin 571 lira ceza

Antalya'da 'drift' yapan sürücüye 11 bin 571 lira ceza

09.02.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 'drift' yapan sürücüye 11 bin 571 lira ceza

Antalya'nın Kumluca ilçesinde drift yapan sürücüye 11 bin 571 lira para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 06 Şubat 2022 Pazar günü bir akaryakıt istasyonunun önünde drift yapan araç olduğu ihbarı yapılması üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden Trafik ekiplerinin çalışması sonucu aracı kullanan kişinin H.S. olduğu tespit edildi.

Araç sürücüsüne 5 farklı suçtan toplamda 11 bin 571 lira ceza uygulanırken ehliyetine de 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fedakar sağlık çalışanlarını en çok aşı yaptırmayanlar zorluyorFedakar sağlık çalışanlarını en çok aşı yaptırmayanlar zorluyor
Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldüAntalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü
Uzmanından mide kanserinin sinsi belirtilerine karşı uyarıUzmanından mide kanserinin sinsi belirtilerine karşı uyarı
Anahtar Kelimeler:
antalya Ceza

Antalya Namaz Vakitleri 9 Şubat Çarşamba

İmsak
06:25
Sabah
07:46
Öğle
13:16
İkindi
16:11
Akşam
18:37
Yatsı
19:53
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

52 yaşındaki yıldız isim mikro boy bikinisiyle nefes kesti

52 yaşındaki yıldız isim mikro boy bikinisiyle nefes kesti

Takviye almak sağlıklı mı? İşte bilmeniz gerekenler

Takviye almak sağlıklı mı? İşte bilmeniz gerekenler

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Bergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmiş

Bergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmiş

Muhtemelen bu yüzden öleceksiniz! Ancak bilmediğiniz bir şey var

Muhtemelen bu yüzden öleceksiniz! Ancak bilmediğiniz bir şey var

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.