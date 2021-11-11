YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da duvarına yazılan yazıların temizlendiği tarihi cami koruma altına alındı

Antalya'da duvarına yazılan yazıların temizlendiği tarihi cami koruma altına alındı

11.11.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da duvarına yazılan yazıların temizlendiği tarihi cami koruma altına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde 13-15'inci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Macar Camisi'nin duvarlarına çizilen resim ve yazılar, Vali Ersin Yazıcı'nın talimatıyla temizlendi.

Tarihi caminin duvarlarına argo kelimeler yazıldığı ve resimler çizildiği bilgisi üzerine Vali Yazıcı, söz konusu yazıların silinmesini ve caminin koruma altına alınmasını istedi.

Bunun üzerine Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Kültür Varlıkları Birimi yetkilileri, Gebiz Mahallesi'ndeki camide inceleme yaptı.

Caminin kirletildiğini, duvarlarında yazı ve resimlerin olduğunu belirleyen korservasyon ve restorasyon uzmanı 5 kişilik ekip, iç kısımda kalem işi süslemelerin bulunduğu yerdeki yazıları sildi, temizlik ve sağlamlaştırma çalışması gerçekleştirdi.

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, AA muhabirine, Vali Yazıcı'nın talimatı üzerine Antalya Koruma Bölge Kurulunun onayıyla camide çalışma yapıldığını söyledi.

Konservasyon kapsamında iyileştirme, sağlamlaştırma ve pasif koruma yöntemleriyle koruma çalışmalarına başlandığını anlatan Karabayram, "Yazıları temizlemek için kimyasal veya mekanik yöntem kullanılmadı. Yapının gelecek nesillere aktarılması için çok titiz bir çalışma yürütüldü. Antalya Valiliği ve Serik Belediyesi, caminin kamulaştırılması için çalışma başlattı." diye konuştu.

Karabayram, proje hazırlanıncaya ve kamulaştırma işlemleri tamamlanıncaya kadar yapıda her türlü tedbirin alındığını belirtti.

Antalya Koruma Bölge Kurulu tarafından 2013'te tescillenen, kare planlı, pandantif geçişli, kubbe örtülü ve tek mekanlı Macar Camisi'nin süslemeleri kıvrık dallı bitkisel madalyonlar, Osmanlıca yazılar, stilize kuşlar ve geometrik bezemelerden oluşuyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!""Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!"
PARTNER Bebeklerini paylaştılar! "Bonomo çetesi" Bebeklerini paylaştılar! "Bonomo çetesi"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da gençlerin sorularını yanıtladı:CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da gençlerin sorularını yanıtladı:
Anahtar Kelimeler:
antalya Serik

Antalya Namaz Vakitleri 11 Kasım Perşembe

İmsak
06:02
Sabah
07:24
Öğle
12:46
İkindi
15:34
Akşam
17:58
Yatsı
19:15

Antalya Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Perşembe

Anadolu Eczanesi
Muratpasa
Barınaklar Eczanesi
Muratpasa
Beyza Eczanesi
Muratpasa
Dila Eczanesi
Muratpasa
Güven Eczanesi
Muratpasa
Nokta Eczanesi
Muratpasa
Deva Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

GÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

GÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Sanal gerçeklik gözlüğü" ile ders işliyorlar

"Sanal gerçeklik gözlüğü" ile ders işliyorlar

Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon

Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon

İzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.