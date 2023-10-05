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Antalya'da düzenlenen sağlık sempozyumunda, halk sağlığının önemi konuşuldu

05.10.2023 13:33 | Son Güncelleme:
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Antalya'da Ekonomi İş Geliştirme ve Planlama Derneği (EKİPDER) tarafından, "Sağlık Sempozyumu" düzenlendi.

Vatandaşların halk sağlığı konusunda bilinçlenmesine yönelik düzenlenen sempozyuma, Türkiye'nin çeşitli illerinden alanında uzman 20 doktor katıldı.

Halka açık ve ücretsiz düzenlenen sempozyum programında, dermatoloji, göz ve diş sağlığı, fizyoterapi, kadın doğum ve enfeksiyon hastalıkları gibi alanlarda vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldı.

EKİPDER Başkanı Reşat Güney, sempozyumun açılışında, "Sempozyumda doktorlarımızla halkımızı buluşturmak, halk sağlığının önemini vurgulamak istedik. Sempozyumda yaklaşık 8 farklı halk sağlığı konusunu işlenecek. Halkımız direkt gelerek, alanında uzman hocalarımıza sorular sorarak bilgi edinebilecek. Antalya halkına sağlık açısından dokunmak istiyoruz." diye konuştu.

EKİPDER olarak toplumun bilinçlenmesine yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini vurgulayan Güney, bu kapsamdaki etkinlik ve programların devam edeceğini söyledi.

"SAĞLIĞIMIZI GÜÇLÜ TUTMAK ZORUNDAYIZ"

Güney, sempozyumda emeği geçenlere ve katkı sağlayan uzmanlara teşekkür ederek, "Organizasyonlarımızı birlikte büyütmeyi ve geliştirmeyi arzu ediyoruz. 2023-2024 yılının ilk faaliyetini hayata geçirmiş olduk. Kentimize, iş hayatına ve vatandaşlara dokunmaya, çalışmalar yapmaya devam edeceğiz Bu çalışmaya destek olan üyelerimize, şehir içinden ve dışından gelen hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzman Dr. Bediha Salnur ise halk sağlığı konusunda vatandaşların bilgilendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Kovid-19 salgınının dünyayı büyük oranda etkilediğini hatırlatan Salnur, "Salgını çok ağır yaşadık. Hayatını kaybedenler, hastalananlar, hasta olmayıp etkilenenler oldu. Çoğumuzun ruhsal problemleri oldu. Bu salgın ya da başka bir hastalık olur, önemli değil. Bilinçli ve tedbirli olmak çok önemli. Toplu olarak yaşadığımız ortamlarda, seyahatlerin kolaylaştığı bu dönemde örneğin Çin'deki, Rusya'daki bir mikrobu burada görmemiz olağan bir durum." diye konuştu

Bu nedenle insan sağlığının güçlü tutulması gerektiğini vurgulayan Salnur, "Bizler her an, her dakika sağlıklı olmak, sağlığımızı güçlü tutmak zorundayız. Bağışıklık sistemimiz güçlü tutmalı, sağlıklı beslenmeliyiz. Vücudumuzun ihtiyacı olan besin, mineral ve vitaminleri alacak şekilde beslenmeyi kast ediyorum. En önemlisi ise hareketli yaşam. Yürüyelim, egzersiz yapalım. Ama hareketsiz kalmayalım." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya halk sağlığı

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