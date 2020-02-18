Antalya’da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Antalya’da aralarında hücre evinde kalan bir şüphelinin de olduğu 11 şahıs FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Aralarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçu kapsamında hakkında yakalama emri bulunan ve yakalanmamak için örgüt tarafından verilen talimat doğrultusunda hücre evlerinde saklanan bir firari şahısın da bulunduğu, toplam 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanıp gözaltına alınan şahıslardan 4 şüpheli şahıs soruşturmalarının yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. 5 şüpheli şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Antalya Sulh Ceza Hakimliğince bir şüpheli şahsa adli kontrol kararı uygulandı, bir şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda dijital materyaller ve dokümanlara el konuldu.

