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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 67 kişiden 26'sı tutuklandı

16.07.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 67 kişiden 26'sı tutuklandı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 67 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve ilçe büro amirlikleri ekiplerince, geçen ve bu ay düzenlenen operasyonlarda FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen 67 şüpheli gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 27 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, bir şüpheli de soruşturması kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edil.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında yakalama kararı bulunun bir kişinin de yurt dışında olduğu tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
fetö antalya

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