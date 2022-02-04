Antalya’da firari FETÖ üyesi eski emniyet amiri yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi eski emniyet amiri yakalandı.

"FETÖ/PDY üyeliği" suçundan 2016 yılında KHK kapsamında ihraç edilen ve kesinleşmiş cezası bulunan eski emniyet amiri A.S.T, Manavgat Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Sorgun Mahallesi'nde gözaltına alındı.

A.S.T, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.



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