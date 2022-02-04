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Antalya’da firari FETÖ üyesi eski emniyet amiri yakalandı

04.02.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da firari FETÖ üyesi eski emniyet amiri yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi eski emniyet amiri yakalandı.

"FETÖ/PDY üyeliği" suçundan 2016 yılında KHK kapsamında ihraç edilen ve kesinleşmiş cezası bulunan eski emniyet amiri A.S.T, Manavgat Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Sorgun Mahallesi'nde gözaltına alındı.

A.S.T, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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fetö antalya pyd Manavgat

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