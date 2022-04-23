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Antalya'da hastane güvenlik görevlisini darbeden baba ile oğlu tutuklandı

23.04.2022 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da hastane güvenlik görevlisini darbeden baba ile oğlu tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hastanedeki güvenlik görevlisini darbettiği öne sürülen baba ile oğlu tutuklandı.

Tedavi için sevk edildikleri Manavgat Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi Mehmet Evren'i darbettikleri için gözaltına alınan Ö.Ö. ile oğlu M.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Baba ile oğlu, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, aynı hastanede tedaviye alınan güvenlik görevlisi Evren'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Alanya'da dün evde kendi yaptıkları sahte içkiden zehirlendiği belirtilen Ö.Ö. ile oğlu M.Ö, ilçedeki bir hastanedeki müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş, burada sağlık görevlilerine zorluk çıkarttıkları için kendilerine müdahale eden güvenlik görevlisini darbetmişlerdi. Ö.Ö'nün evinde 2 şişe sahte içki ele geçirilmişti.

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