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Antalya'da iletişim kablolarını keserek çalan 2 şüpheli tutuklandı

19.10.2021 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da iletişim kablolarını keserek çalan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'da Türk Telekom'a ait bakır iletişim kablolarını keserek çalıp hurdacıya sattıkları tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kepez ve Aksu ilçelerinde farklı tarihlerde 14 bölgeden direkler arasındaki bakır iletişim kablolarının keserek çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki yaklaşık 100 güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) görüntülerini inceledi.

İnceme sonucunda, hırsızlık olaylarını çok sayıda suç kayıtları bulunan M.A. ve M.Ç'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Çaldıkları kabloları yakarak ayrıştırdıkları ve hurdacıya sattıkları tespit edilen şüpheliler, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ve M.Ç. tutuklandı.

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