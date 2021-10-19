Antalya'da iletişim kablolarını keserek çalan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'da Türk Telekom'a ait bakır iletişim kablolarını keserek çalıp hurdacıya sattıkları tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kepez ve Aksu ilçelerinde farklı tarihlerde 14 bölgeden direkler arasındaki bakır iletişim kablolarının keserek çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki yaklaşık 100 güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) görüntülerini inceledi.

İnceme sonucunda, hırsızlık olaylarını çok sayıda suç kayıtları bulunan M.A. ve M.Ç'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Çaldıkları kabloları yakarak ayrıştırdıkları ve hurdacıya sattıkları tespit edilen şüpheliler, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ve M.Ç. tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz