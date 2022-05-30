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Antalya'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

30.05.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

A.M.G'nin kullandığı 07 JU 310 plakalı tüp yüklü kamyonet, Side Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaya İsa Tosun'a çarptı.

Ağır yaralanan Tosun, sağlık ekibince yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yolun ortasında bir süre yürüdükten sonra aniden yön değiştiren İsa Tosun'a kamyonetin çarpması yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat

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