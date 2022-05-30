Antalya'da kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

A.M.G'nin kullandığı 07 JU 310 plakalı tüp yüklü kamyonet, Side Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaya İsa Tosun'a çarptı.

Ağır yaralanan Tosun, sağlık ekibince yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yolun ortasında bir süre yürüdükten sonra aniden yön değiştiren İsa Tosun'a kamyonetin çarpması yer alıyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz