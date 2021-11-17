Antalya'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın bulundu

Antalya'da zeytin bahçesinde kaybolan alzaymır hastası kadın bulundu.
Oğlu ve geliniyle zeytin toplamak için Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisine giden alzaymır hastası D.E, bir süre sonra zeytin bahçesi içinde kayboldu.
Ailenin kayıp ihbarında bulunması üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve iz takip köpeği ile bölgede arama çalışması yapıldı.
Çalışma sonucunda D.E. bahçeye 3 kilometre mesafedeki Arapbeleni Karabunar mevkisinde bulundu.
D.E. olay yerinde yapılan ilk yardımın ardından sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz