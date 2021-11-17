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Antalya'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın bulundu

17.11.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın bulundu

Antalya'da zeytin bahçesinde kaybolan alzaymır hastası kadın bulundu.

Oğlu ve geliniyle zeytin toplamak için Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisine giden alzaymır hastası D.E, bir süre sonra zeytin bahçesi içinde kayboldu.

Ailenin kayıp ihbarında bulunması üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve iz takip köpeği ile bölgede arama çalışması yapıldı.

Çalışma sonucunda D.E. bahçeye 3 kilometre mesafedeki Arapbeleni Karabunar mevkisinde bulundu.

D.E. olay yerinde yapılan ilk yardımın ardından sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

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antalya Manavgat

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