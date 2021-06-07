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Antalya'da kayıp ihbarı yapılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

07.06.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kayıp ihbarı yapılan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

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Antalya'da kayıp ihbarı yapılan ve aracı yol kenarında çalışır vaziyette bulunan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Aksu ilçesinde, çalışır vaziyetteki otomobili kara yolunun kenarında bulunan ve güvenlik kamerası kayıtlarında aracından indikten sonra ağaçlık alana doğru gittiği belirlenen Onur Uygun'u (37) arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Arama çalışmalarına AFAD'ın yanı sıra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de katıldı. İz sürme köpeğinin de kullanıldığı aramalarda Uygun'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Onur Uygun'un teyzesi Sibel Erdoğu, AA muhabirine, yeğeninin kaybolmasının üzerinden 48 saatten fazla zaman geçtiğini ve hayatından endişe duyduklarını söyledi.

Arama çalışmalarının, Uygun'un son görüldüğü ağaçlık alanda devam ettiğini aktaran Erdoğu, "Kaçırıldığı, başına bir şey getirildiği endişesi içerisindeyim. Yeğenimin son görüldüğü yerde cami var. Caminin yan ve arka tarafını gösteren hiçbir kamera yok. Eğer caminin solundaki yolu takip etmiş olsaydı, muhakkak diğer bölgelerdeki güvenlik kameralarına görüntüsü takılırdı. Muhtemelen yan sahadaki çalılık ortamda başına bir şey getirildi." diye konuştu.

Erdoğu, arazi çok büyük olduğu için daha fazla ekibin arama çalışmalarına katılması gerektiği düşüncesinde olduklarını ifade etti.

Mersin-Antalya kara yolunda çalışır durumdaki 34 TJD 45 plakalı otomobilin uzun süredir park halinde olduğunu fark edenler, dün durumu polise bildirmiş, yapılan incelemede aracın, kayıp olarak aranan Onur Uygun'a ait olduğunu belirlenmişti.

Yolun yakınındaki caminin güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Uygun'un öğlen saatlerinde aracını park ettikten sonra Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait ağaçlık alanda gözden kaybolduğunu tespit edilmişti.

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