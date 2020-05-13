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Antalya'da kumar oynayan 38 kişiye 152 bin 775 lira ceza

ANTALYA HABERLERİ  | 13.05.2020 01:48 | Son Güncelleme

Antalya'da kumar oynayan 38 kişiye 152 bin 775 lira ceza

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek iş yerlerinde kumar oynatan 3 kişi gözaltına alındı, kumar oynayan 38 kişiye 152 bin 775 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin, koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelindeki kahvehane, depo, okey salonu, dernek lokalleri ve apartman dairelerinde kumar oynatan ve salgınla ilgili kurul kararlarına riayet etmeyen iş yeri sahipleri ve kişilere yönelik çalışmaları sürüyor.

Kumar oynatılan iki adrese düzenlenen operasyonda yer temin ettikleri gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

İş yerlerindeki 27 kişiye kumar oynamaktan, 38 kişiye de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymadıkları gerekçesiyle 152 bin 775 lira ceza uygulandı.

Ekiplerce 3 bin 210 lira, 96 poker pulu ve 156 iskambil kağıdına el konularak iş yerleri mühürlendi.

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