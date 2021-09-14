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Antalya'da kurtların küçükbaş hayvanlarını telef ettiği aile belediyenin hediye ettiği 15 koyunla sevindi

14.09.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kurtların küçükbaş hayvanlarını telef ettiği aile belediyenin hediye ettiği 15 koyunla sevindi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kurtların saldırısı sonucu 27 küçükbaş hayvanı telef olan aileye, belediye tarafından 15 koyun hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gümüşlük Mahallesi'nde iki hafta önce Demirayak ailesine ait ağıla giren kurt sürüsü, 27 koyunu telef etti, üçünü de yaraladı.

Ramazan Demirayak'ın yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçen belediye ekipleri, 15 koyun ve 5 çuval yemi aileye hediye olarak ulaştırdı.

Büyük sevinç yaşayan Demirayak ailesi, hediye koyunları ağıla yerleştirerek yemledi. Ramazan Demirayak, yardım talepleri karşılık bulduğu için mutlu olduklarını kaydetti.

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