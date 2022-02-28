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Antalya'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

28.02.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Danimarka uyruklu Hans Jorgen Hansen'in (67) kullandığı 07 AUE 185 plakalı otomobil, Sarılar Mahallesi D-400 kara yolunda, Z.A. (51) yönetimindeki 07 AGB 854 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Hansen, itfaiye ekibince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hansen, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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trafik kazası antalya

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