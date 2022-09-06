Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Antalya 'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Cavit Özyiğit yönetimindeki 07 AKK 294 plakalı motosiklet, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 1870 Sokak'ta sürücüsü bilinmeyen 07 HG 860 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Özyiğit, yaşamını yitirdi.

Özyiğit'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazeye teslim alan Özyiğit'in yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Gencin annesi Ayfer Özyiğit, "Allah'ım sen bana yardım et, Cavit oğlum, bu acıya nasıl dayanırım" diye ağıt yaktı.

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, iki aracın arasında kalan motosikletin karşı yönden gelen otomobille çarpışma anı görülüyor.

