Antalya'da motosiklet kazasında 3 kişi öldü

Antalya'da meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yakup Yıldız’ın (24) kullandığı 07 DBH 46 plakalı motosiklet, Gazi Bulvarı'nda Fevzi Can Derin'e (24) çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Yıldız, yanında bulunan Saniye K. (35) ve Fevzi Can Derin hayatını kaybetti.



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