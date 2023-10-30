Antalya’da saat 19.23’te 1923 kişi zeybek oynayarak Ata’yı selamladı

Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda ellerinde bayraklarla büyük coşku yaşayan kalabalık, 1923 zeybeğin gösterisinin ardından sevilen sanatçı Leman Sam’ın konseriyle Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Bayraklarla ve ışıklarla donatılan ilçede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, sabah saatlerinde Cumhuriyet’in 100. Yılı Motosiklet Korteji ile başladı. Korteje Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen start verdi. Konyaaltı Belediyesi’nin 100. yıla özel bayraklarla, pankartlarla süslediği gezici otobüs de tüm ilçeyi sokak sokak gezerek Cumhuriyet coşkusunu halka yaşattı. Belediye binası önünde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında ilk olarak Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler deniz üzerinde kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Gösteride helikopterden açılan Türk bayrağı büyük alkış aldı. Ardından Şef Elvan Akçalı yönetiminde sahne alan Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası’na bağlı Çoksesli Çocuk Korosu söylediği marşlar ve şarkılarla Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşattı.

1923 zeybek Ata’yı selamladı

Saatler 19.23’ü gösterdiğinde belediye binası önünü dolduran ve günlerdir Konyaaltı Halk Oyunları ekibi eğitimcisi Mehmet Bağcı’dan ders alan 1923 gönüllü, aynı anda Atamızın en çok sevdiği oyun olan zeybek oynadılar. Zeybekleri büyük bir gururla izleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Sizler burada Atamıza saygıyı, Cumhuriyetimize sevgiyi göstermek için gönüllü olmuş, kimisi doktor, kimisi işçi, kimisi erkek, kimisi kadın, kimisi çocuk, kimisi engelli 1923 Cumhuriyet sevdalısısınız. İyi ki varsınız. O kadar güzel bir iş çıkarttınız ki sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Zeybeklerin ardından sahneye sevilen sanatçı Leman Sam çıktı. “İlla İlla”, “Rüzgâr”, “Daha Gidecek Çok Yolumuz Var”, “Gönül” gibi sevilen parçalarını ve “İzmir Marşı”nı Cumhuriyet sevdalıları için söyleyen Leman Sam, “Cumhuriyete layık olanların, onun kıymetini bilenlerin bayramı kutlu olsun. Hepinizi tebrik ediyorum. Bugün Antalya’da gerçekten çok görmek istediğim bir kutlama var” dedi.

Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyeti korumak gerektiğine vurgu yapan Başkan Esen, “Cumhuriyet nitelikleriyle vardır. Anayasamızın ilk dört maddesinde yazan demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti olmamız lazım. Bu dört ilke için gerekirse canımızı ortaya koyabilmeliyiz. Sonuna kadar Cumhuriyetin bu dört temel ilkesini korumak için son nefesimize kadar mücadele edecek miyiz. İşte bu evet sesi Cumhuriyetin kuranların ruhlarını şad etmiştir" dedi.

