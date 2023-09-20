YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Antalya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

20.09.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Serik ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yaşar Kösedal'ın (40) kullandığı 07 AE 285 plakalı otomobil, Cumalı Mahallesi'nde yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra şarampole devrildi ve yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, araçta sıkışan Burak Bakıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bakıcı'nın cenazesi itfaiye ekibince otomobilden çıkarıldı.

Polis ve itfaiye ekipleri araçtan fırladığı anlaşılan sürücü Yaşar Kösedal'ı bulmak için çevrede yaklaşık 3 saat arama yaptı. Aramalar sonucunda çalılıklar arasında Kösedal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Bakıcı ve Kösedal'ın cenazeleri incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna, oradan da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de eğlence mekanında çıkan yangında 1 kişi öldüİzmir'de eğlence mekanında çıkan yangında 1 kişi öldü
Hayvan hırsızları tutuklandıHayvan hırsızları tutuklandı
Öfkeli damat kayınpederinin aracını kurşunladıÖfkeli damat kayınpederinin aracını kurşunladı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya Serik şarampol

Antalya Namaz Vakitleri 20 Eylül Çarşamba

İmsak
05:16
Sabah
06:36
Öğle
12:56
İkindi
16:24
Akşam
19:06
Yatsı
20:21

Antalya Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Çarşamba

Kavuklu eczanesi
Kas
Şen eczanesi
Kemer
Erdem eczanesi
Alanya
Alper eczanesi
Alanya
Akar eczanesi
Muratpasa
Başak eczanesi
Kepez
Seçil eczanesi
Manavgat
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

Damat geleneksel dansını yapmak istedi! Geline uçan tekme attı

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

127 kiloydu! Cinsiyet değiştirdi... Son hali inanılmaz

127 kiloydu! Cinsiyet değiştirdi... Son hali inanılmaz

Pazardan aldığı balığı yedi! 4 uzvunu kaybetti

Pazardan aldığı balığı yedi! 4 uzvunu kaybetti

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.