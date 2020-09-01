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Antalya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

ANTALYA HABERLERİ  | 01.09.2020 11:02 | Son Güncelleme

Antalya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 2 grup arasında çıkan kavgada, silahla vurulan 2 kişi yaralandı.

Güzeloba Mahallesi 2314 Sokak'ta, 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, yakınlardaki özel hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen polis ve özel harekat timi, kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin çevrede yaptığı incelemede, olay yerine yakın çalılık alanda pompalı tüfek ve tabanca bulundu.

İki grup arasında, daha önce yaşanan kavga nedeniyle husumet olduğu iddia edildi.

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