Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y. (35) ile M.G. (26) silahla yaralandı.

M.G. olay yerinde yaşamını yitirdi, M.Y. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



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