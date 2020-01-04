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  4. Antalya’da su ürünleri denetimi

Antalya’da su ürünleri denetimi

ANTALYA HABERLERİ  | 04.01.2020 16:20 | Son Güncelleme

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekipleri hem karada hem de denizde su ürünleri denetimleri gerçekleştirdi.Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak yürütülen Su Ürünleri Denetim Seferberliği 24 saat usulüne göre gece ve gündüz olarak Antalya personeli ve emniyet ve jandarma kolluk kuvvetlerinin desteği ile aralıksız devam ediyor.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekipleri hem karada hem de denizde su ürünleri denetimleri gerçekleştirdi.
Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak yürütülen Su Ürünleri Denetim Seferberliği 24 saat usulüne göre gece ve gündüz olarak Antalya personeli ve emniyet ve jandarma kolluk kuvvetlerinin desteği ile aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda su ürünleri toptan ve perakende satış yeri, hal, depolar, nakliye araçları, karaya çıkış noktaları, yol kontrolleri, deniz ve iç su alanları denetlendi.
Balıkçı tezgahlarındaki balık boy ve ağırlıkları, balıkların tezgahlardaki sunumundan, hijyene kadar pek çok detay incelendi.

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Akşam
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