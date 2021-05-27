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Antalya'da sulama havuzunda bulunan iki kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi

27.05.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sulama havuzunda bulunan iki kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde yapay sulama havuzundan bulunan iki kişinin cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi dalgıçları tarafından yapay sulama havuzunda dün yapılan aramada bulunan Mustafa Eldemir (26) ve Gürcistan uyruklu Abdulaev Gochak'ın (28) cesetleri, Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Buradaki otopsinin ardından cenazeler, yakınlarına teslim edildi.

Eldemir ve Gochak'ın cenazeleri, toprağa verilmek üzere Kaş ilçesine götürüldü.

Evli ve 3 çocuk babası Eldemir'in, üçüncü çocuğunu 40 gün önce kucağına aldığı öğrenildi. Eldemir ve Gochak'ın yaklaşık 4 yıldır Kaş'ta seralarda çalıştığı belirtildi.

İkilinin, çalıştıkları seranın yanında bulunan sulama havuzunda yüzmek için öğleden önce evlerinden çıktıkları öğrenilmişti.

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