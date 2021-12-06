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Antalya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

06.12.2021 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü

Antalya'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kerim Kırıtlar yönetimindeki 07 APY 665 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Osman A. idaresindeki 07 FUB 45 plakalı tır ile Antalya-Korkuteli kara yolu Cehennem Deresi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan 34 yaşındaki Yüksel Can hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Kırıtlar ise kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, tır sürücüsünü gözaltına aldı.

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