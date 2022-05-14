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Antalya'da turizmde bu sezon beklentiler yüksek

14.05.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da turizmde bu sezon beklentiler yüksek

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Rusya-Ukrayna Savaşı'na rağmen bu yıl geçen yılkinden fazla turist ağırlayacaklarını söyledi.

Yazıcı, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen Antalya Dostlar Meclisi toplantısında, turizm, tarım, eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Antalya'nın turizmde dünyanın birçok ülke ve şehrinden daha iyi konumda olduğunu belirten Yazıcı, "Bu yıl turizm sezonundan beklentilerimiz iyi yönde. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz olmasaydı 2019 rakamlarını geçmeyi bekliyorduk. Ukrayna ve Rusya krizi bu beklentimizi etkiledi. Geçen yıl 9 milyonu aşkın turist ağırlamıştık. Bu yıl savaşa rağmen geçen yılın rakamlarını aşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Yazıcı, turizm açısından farklı pazarlarda artış gözlemlediklerini ifade etti.

Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının Antalya'daki turist kitlesinin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturduğunu dile getiren Yazıcı, şunları kaydetti:

"Rusya'dan turistler gelmeye devam ediyor. Ukrayna'dan ise gelişler azaldı. Öngörülerimize göre Ukraynalı turist kaybı Avrupa'dan kapanacak. Başta Almanya ve İngiltere olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden ülkemize gelenlerin sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Bu mevsimde hafta içi günlük 25 ila 30 bin, hafta sonu günlük 30 ila 40 bin turist girişimiz var."

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