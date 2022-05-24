Antalya'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

Antalya'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında yörenin tescilli yemeği piyaz yapım yarışması düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen piyaz yapım yarışmasına Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı, kurum, kuruluş temsilcileri ve 8 yarışmacı katıldı.

Evden piyaz malzemelerini getiren yarışmacılar, 15 dakika içinde piyaz yapmak için mücadele etti.

Yapılan piyazların jüri üyeleri tarafından tadına bakılarak lezzet, sunum, temizlik gibi birçok başlık altında puanlama yapıldı.

En fazla puanı alan yarışmacı Ramazan Özgür Akdeniz birinci oldu.

Vali eşi Hanife Yazıcı, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Türk mutfağının tanıtımı ve kültürünün geliştirilmesi için etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Yarışma sayesinde ilk defa piyaz yeme fırsatı bulduğunu belirten Yazıcı, "Diğer jüri üyelerimizle piyazı yapan yarışmacıları değerlendirdik. Antalya usulü 8 farklı piyaz tattık. Önceden aldığım bilgilerle tahin, sirke, limondan oluşan sosun güzel olması gerekiyordu. Biz de en iyisini yapan yarışmacıya puanımızı verdik." dedi.

Yazıcı, Türk mutfağını uluslararası düzeyde tanıtmak için düzenlenen programlara her zaman destek verdiklerini kaydetti.

Yarışmada birinci olan Ramazan Özgür Akdeniz ise kişisel çaba ve merakından dolayı yöresel yemekleri yapmaya çalıştığını ifade etti.

Antalya piyazı yapımının püf noktalarını anlatan Akdeniz, "Ben yemeklerle amatörce ilgileniyorum ama yarışmada iddialıydım. Piyazın tanınması istiyorum, sonuçta coğrafi işarete sahip bir yemek." diye konuştu.

Yarışmada, en fazla puanı alan üç yarışmacı ödüllendirildi.

