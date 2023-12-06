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Antalya'da "Türkiye'de Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması" programı düzenlendi

06.12.2023 07:41 | Son Güncelleme:
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Antalya'da Türkiye'de Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması'nın 89. yıl dönümü dolayısıyla söyleşi programı düzenlendi.

Antalya'da "Türkiye'de Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması" programı düzenlendi

Muratpaşa Belediyesince Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sinema sanatçısı Türkan Şoray ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü katıldı.

Güllü, programın açılışında yaptığı konuşmada, Osmanlı döneminden bu yana kadın ve erkek eşitliği için yapılan çalışmaları anlattı.

Cumhuriyet'in de kadın erkek eşitliğiyle kurulduğunu söyleyen Güllü, kadınların temsil hakkının önemini vurguladı.

Güllü'nün konuşmasının ardından Bircan Usallı Silan moderatörlüğünde sinema sanatçısı Türkan Şoray ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal söyleşi gerçekleştirdi.

"KADINLAR DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR, GÜZELLEŞTİRİR"

Şoray, 5 Aralık'ta Türk kadınına özgürlüğünü kazandıran Mustafa Kemal Atatürk'e minnet duyduğunu söyledi.

Kadınların seçme ve seçilme hakkının önemini vurgulayan Şoray, "Sandığa gittiğimizde kendi hayatımızla ilgili karar veriyoruz. O yüzden geleceğimiz için çok önemli. Benim görüşüm, kadınlar büyükşehirlerde daha çok bilinçle seçme hakkı kullanıyorlar, kırsal kesimdeki kadınlar, eğitimimi tamamlayamamış kadınlar ise kendi iradeleriyle seçime gitmiyor. Kadınların eğitimiyle kendi haklarının bilincinde olması çok önemli. Ülkemizdeki en önemli sorunun kadınların eğitiminin tamamlanmaması olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadınlar dünyayı değiştirir, güzelleştirir. Kadınlar el ele verdiklerinde yapamayacağı, altından kalmayacağı şey yoktur ama yeter ki o bilinçte ve dayanışmada olsunlar. " diye konuştu.

Bu kapsamda kız çocuklarının okutulması gerektiğinin altını çizen Şoray, kendisinin de eğitim faaliyetlerine katkı sunmaya çalıştığını dile getirdi.

Yönetim birimlerinde kadınların varlığının oldukça önemli olduğunu belirten Şoray, "Geleceğimizi, bizi temsil edecek kadınların daha fazla olması lazım. Mecliste her dönemde bizi kadınlar temsil etsin istiyoruz. Mücadele etmemiz gerekiyor. Daha çok kadın görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şoray, sinema sektöründe uzun yıllar edilgen kadın rollerinin yer aldığını ancak 1980'li yıllardan itibaren Türkiye'de etkisi görülen feminizm kadın akımının sinema filmlerine de yansıdığını dile getirdi.

O dönemde birçok tabunun yıkıldığını belirten Şoray, "Sinema, çağını anlatan bir sanat dalıdır. O dönem ne yaşıyorsanız, ister istemez yansıyor. Ben de o dönemde daha edilgen kadınlar oynuyordum. Daha sonra kadınlar güçlenmeye başladıkça ister istemez ben de düşünmeye başladım. O dönemde 'Mine' isimli bir filmde başkaldıran kadını oynadım. O benim hayatımda da bir başkaldırışa neden oldu. Oynadığım rollerle özdeşleştim, onlar beni etkiledi, ben oynarken onları etkiledim, arka arkaya mücadeleci kadınları canlandırmaya başladım. Onlar bendim." değerlendirmesinde bulundu.

Belediye Başkanı Uysal ise, kadınların hayatın her alanında var olması gerektiğini dile getirdi.

Dünyada eşitliğin sağlanması yönündeki faaliyetlerde azalma olduğuna dikkati çeken Uysal, bu kapsamda toplumun her kesiminin üstüne düşün görevi yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

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antalya Türkan Şoray

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