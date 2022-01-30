Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Antalya'dan Mersin'e giden bir otomobili Gedik Mahallesi'nde durdurdu.
Araçta ve içerisindeki 4 zanlının üst aramasında farklı miktarlarda eroin, sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap ve iki kağıda sarılmış kannobinoid maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili A.A, V.E, K.B. ile M.S, gözaltına alındı.
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