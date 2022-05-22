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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

22.05.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Habipler Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde satıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 250 gram metamfetamin, 26 gram eroin, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 68 bin 510 lira ele geçirildi.

Operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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