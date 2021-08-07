Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine etrafı yüksek duvarla çevrili ve naylonla kapatılan bir bahçede arama yaptı.

Aramada, 175 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



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