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Antalya'da yağışların hafiflemesiyle vatandaşlar sahile akın etti

ANTALYA HABERLERİ  | 15.12.2020 15:35 | Son Güncelleme

Antalya'da yağışların hafiflemesiyle vatandaşlar sahile akın etti

Antalya'da sağanağın etkisini yitirmesiyle birlikte vatandaşlar sahillere gitmeye başladı.

Kent genelinde yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden kuvvetli sağanak, sabah saatlerinden itibaren etkisini azalttı.

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 18 derece kaydedildiği kentte, vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ne gitti. Park ve bahçelerde de yoğunluk oluşturan vatandaşlar, deniz kenarından dalgaları seyretti, balık avladı.

Bazı vatandaşlar palmiye ağaçları altında yürüyüş yaptı, bazıları ise bisiklet sürdü, plajda yanında getirdikleri çayı, kahveyi içti.

Dün dev dalgaların oluştuğu sahilde, bir kişinin ise dedektör cihazla değerli maden aradığı görüldü.

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