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Antalya'da yöresel şiveyle çevre temizliği uyarısı: "Atman gari"

ANTALYA HABERLERİ  | 26.09.2020 13:43 | Son Güncelleme

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi: - "Her hafta sahillerde 300-400 torba çöp toplanıyor. Ekiplerimiz, dikkati çekmek amacıyla çöp torbalarıyla yöremizin ifadeleriyle 'Atman gari' yazmışlar"

Antalya'nın Finike İlçe Belediyesi ekipleri, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla sahil ve koylardan topladıkları çöpleri kullanarak "artık atmayın" anlamına gelen yöresel şiveyle "Atman gari" yazdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, sahil ve koylarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, her hafta sonu aynı manzarayla karşılaşınca dikkati çekmek için topladıkları yaklaşık 400 torba çöpü kullanarak artık atmayın manasına gelen yöresel şiveyle "Atman gari" yazdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, belediye ekiplerinin kıyı ve sahillerde periyodik temizlik yaptığını belirtti.

Tüm uyarılara rağmen sahillere çöplerin bırakıldığını vurgulayan Geyikçi, "Bu olumsuz tablonun önüne bir türlü geçemiyoruz. Her hafta sahillerde 300-400 torba çöp toplanıyor. Ekiplerimiz, dikkati çekmek amacıyla çöp torbalarıyla yöremizin ifadeleriyle 'Atman gari' yazmışlar. Bu vesileyle bir kez daha rica ediyoruz. Lütfen konteynerler dışına çöp atılmasın. Bu manzara ilçemize yakışmıyor." ifadelerini kullandı.

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