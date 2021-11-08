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Antalya'daki fuardan ayakkabı ihracatına 50 milyon dolarlık katkı bekleniyor

08.11.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir: - "Firmalarımız dünya pazarına çok hakimler. Koleksiyonlarını, gelecek ziyaretçinin isteği doğrultusunda hazırlayıp, sergiliyorlar" - "Hem kalite hem model hem tasarım hem de hız bakımından gerçekten çok iyi noktadayız. Günün modasını çok iyi takip edip, günün renklerini, trendlerini yakalayıp, çok hızlı uyum sağlayabiliyoruz"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN/SERVET TÜMER - Antalya'da 40 ülkeden 1500'e yakın ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirilen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'ndan, bu yıl ayakkabı ihracatına 50 milyon dolarlık katkı bekleniyor.

Türk ayakkabı sektörünün "küresel vitrini" olarak nitelendirilen fuar, 200 katılımcı firmayla kapılarını ziyaretçilerine açtı. Ağırlıklı olarak yabancılara hitap eden fuar, Avrupa, Orta Doğu, Rusya, Ukrayna başta olmak üzere 40 ülkeden ziyaretçiyi ağırlıyor.

EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, AA muhabirine, yabancı sektör profesyonellerinin Türk ayakkabı sektörüne büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Geçen yıla göre bu yıl gerek ziyaretçi gerekse katılımcı firma açısından yüzde 100'lük bir artış yaşadıklarını belirten Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartlarında ihracatçıların her türlü zorluğa göğüs gererek üretime ve ihracata devam ettiklerini kaydetti.

- "Firmalarımız dünya pazarına hakim"

Fuarın da tüm dünyaya hitap ettiğini ve Türkiye'deki üreticilerin her pazara rahatlıkla uyum sağlayabildiğini aktaran Demir, şöyle devam etti:

"Birçok firmamız Avrupa'daki, Rusya'daki fuarlara katılıyor ve her iki tarafa da hazırlanmasını iyi biliyor. Çünkü Rusya'da, Azerbaycan'da satılan bir ürün Avrupa'da satılamıyor, aynı şekilde Avrupa pazarına giden bir ürün eski Doğu Bloku ülkelerinde satılmıyor. Firmalarımız dünya pazarına çok hakimler. Koleksiyonlarını gelecek ziyaretçinin isteği doğrultusunda hazırlayıp, sergiliyorlar."

Salgına rağmen ayakkabı ihracatında önemli ölçüde artış yaşadıklarını anlatan Demir, Çin'de tedarik zincirinde düşüş yaşandığını ve bu durumun kendilerini pozitif yönde etkilediğini bildirdi.

- Fuardan ihracata 50 milyon dolarlık katkı

Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'nın 10 yıldır ihracata önemli katkı sunduğunu vurgulayan Demir, "Tamamen ihracata yönelik olan fuarımızın da ayakkabı sektörüne ciddi katkısı bulunuyor. En kötü dönemde fuarın 23-24 milyon dolarlık bir katkısı vardı, bu yıl ise 50 milyon doların üstünde bir katkı sağlayacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Erkan Demir, Türkiye'deki ayakkabı sektörünün yoğun iş emeğini kullandığını ve el işçiliğinin ürünlere yansıtabildiğini kaydetti.

Ayakkabı sektörünün dünya pazarında etkin bir role sahip olduğunu ifade eden Demir, sektörün lojistik imkanları da en iyi şekilde kullanabildiğini belirtti. Coğrafi konum açısından da Türkiye'nin hızlı üretim yapıp, hızlı teslimatı gerçekleştirebilen bir ülke konumunda bulunduğunu aktaran Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'daki bir insan Çin'e en az 6 ay öncesinden sipariş vermesi lazım. Bizde ise bugün sipariş verse 15 gün sonra ürün hazır, 22'nci gün vitrinine koyabilir. Hem kalite hem model hem tasarım hem de hız bakımından gerçekten çok iyi noktadayız. Günün modasını çok iyi takip edip, günün renklerini, trendlerini yakalayıp, çok hızlı uyum sağlayabiliyoruz. Dünya'da Türkiye kadar hızlı değişimi sağlayacak başka ülke yok."

Ayakkabı sektörünün her geçen yıl gelişme kaydettiğinin altını çizen Demir, daha önce usta ile çalışırken bugün tasarımcı ile özel koleksiyonlar ortaya koyduklarını ve daha geniş pazarlara açılabildiklerini söyledi.

Demir, birçok firmanın hedef ülkelere yönelik kendi koleksiyonlarını oluşturarak ihracatta ön safhalarda yer aldığını bildirdi.

- Yabancı müşteriler ürünlerden memnun

Fuarı ziyaret eden Anna Rudiak, Ukrayna'dan geldiğini ve her yıl fuarı takip ettiklerini söyledi.

Türk ürünlerinden çok memnun kaldıklarını belirten Rudiak, "Burada çok kaliteli, renkli ve modern ayakkabıları bulabiliyoruz. Gece kıyafetinin altına, günlük hayatta her tarzda tasarımlar mevcut. Bir hayli alışveriş yaptım, severek giyeceğim." dedi.

Fuarda el işçiliğiyle hazırlanan ve üzerinde değerli taşların bulunduğu özel tasarım ayakkabıyı da deneyen Rudiak, ayakkabıyı çok rahat ve gösterişli bulduğunu dile getirdi.

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