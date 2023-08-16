Antalya’daki orman yangınında ormancıyla jandarmanın omuz omuza mücadelesi

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü görüntüleri, "Gecenin 00.30’unda da orman işçilerimizin ve jandarmanın yangınla mücadelesi" başlığıyla paylaştı.

Kuyucak Mahallesi’nde dün saat 13.45 sıralarında başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Havanın kararması ve uçakların görevinin sonlandırılmasının ardından yangına 8 yer ekibi, 34 arazöz, 10 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 3 eskavatör, 2 gece görüşlü helikopter olmak üzere toplam 450 kişilik bir ekip müdahale ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda ekip ile vatandaşlar yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ederken jandarmanın yangını söndürmek için orman işçileriyle yaptığı omuz omuza mücadele cep telefonu kameralarıyla görüntülenip paylaşıldı. Düden alanı mevkiinde devam eden yangın bölgesinde ağırlıklı olarak Kızılçam ve Karaçam ağaçlarının bulunduğu bildirildi.

