Antalyalı din görevlilerinden "Milli Dayanışma Kampanyası"na 647 Bin TL destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı kampanyaya Antalya Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlilerinden 647 bin TL destek geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ve akabinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın ’Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş’ çağrısıyla destek olduğu "Milli Dayanışma Kampanyası"na, Antalya İl genelinde görev yapan Müftüler, Vaizler, Şube Müdürleri, Şefler, İmam Hatipler , Müezzin Kayyımlar, Kur’an Kursu Öğreticileri ve Müftülük büro personelleri tam destek verdi. Din görevlileri topladıkları 647 bin TL ile kampanyaya destek oldu.

Yapılan yardımların önemine dikkati çeken İl Müftüsü Osman Artan," Covid-19 salgının ortaya çıkmasından bu zamana kadar sahada canla, başla hizmet eden din görevlilerimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi” dedi.

Peygamber Efendimizin “’’Az sadaka çok belayı defeder’” hadisine işaret eden Müftü Artan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Din Görevlileri tarafından 27 Nisan itibarıyla 647.000 Türk Lirası bağışta bulunulduğunu ifade ederek bağışların devam ettiğini belirtti.

