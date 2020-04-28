YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalyalı din görevlilerinden "Milli Dayanışma Kampanyası"na 647 Bin TL destek

Antalyalı din görevlilerinden "Milli Dayanışma Kampanyası"na 647 Bin TL destek

ANTALYA HABERLERİ  | 28.04.2020 22:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı kampanyaya Antalya Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlilerinden 647 bin TL destek geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ve akabinde Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Antalyalı din görevlilerinden "Milli Dayanışma Kampanyası"na 647 Bin TL destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı kampanyaya Antalya Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlilerinden 647 bin TL destek geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ve akabinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın ’Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş’ çağrısıyla destek olduğu "Milli Dayanışma Kampanyası"na, Antalya İl genelinde görev yapan Müftüler, Vaizler, Şube Müdürleri, Şefler, İmam Hatipler , Müezzin Kayyımlar, Kur’an Kursu Öğreticileri ve Müftülük büro personelleri tam destek verdi. Din görevlileri topladıkları 647 bin TL ile kampanyaya destek oldu.
Yapılan yardımların önemine dikkati çeken İl Müftüsü Osman Artan," Covid-19 salgının ortaya çıkmasından bu zamana kadar sahada canla, başla hizmet eden din görevlilerimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi” dedi.
Peygamber Efendimizin “’’Az sadaka çok belayı defeder’” hadisine işaret eden Müftü Artan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Din Görevlileri tarafından 27 Nisan itibarıyla 647.000 Türk Lirası bağışta bulunulduğunu ifade ederek bağışların devam ettiğini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Koronadan ölen adamın son mesajı: "O kadar korumama rağmen yakalandım buna, lanet bir şey"

Koronadan ölen adamın son mesajı: "O kadar korumama rağmen yakalandım buna, lanet bir şey"

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Başkan Tosun: “Bunların amacı İslam dinine saldırıp, inançlı Türk halkını provoke etmektir”

Başkan Tosun: “Bunların amacı İslam dinine saldırıp, inançlı Türk halkını provoke etmektir”

Genel Sekreter Murat Koyak yol çalışmalarını inceledi

Genel Sekreter Murat Koyak yol çalışmalarını inceledi

Manisa'da bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı

Manisa'da bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı

MSB, Suriye'de görevli Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı

MSB, Suriye'de görevli Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı

Antalya Namaz Vakitleri 28 Nisan Salı

İmsak
04:31
Sabah
06:00
Öğle
13:00
İkindi
16:44
Akşam
19:50
Yatsı
21:13

Antalya Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Salı

Akşehir Eczanesi
Muratpasa
Balcı Eczanesi
Muratpasa
Baysan Eczanesi
Muratpasa
Gamze Eczanesi
Muratpasa
Kiraz Eczanesi
Muratpasa
Sedir Eczanesi
Muratpasa
Babacan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Muratpaşa dezenfekte olmaya devam ediyor

Muratpaşa dezenfekte olmaya devam ediyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Antalya’da Market Hırsızları Tutuklandı

Antalya’da Market Hırsızları Tutuklandı

Elektroşok cihazıyla tecavüze oral seksli savunma

Elektroşok cihazıyla tecavüze oral seksli savunma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.