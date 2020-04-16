Antalyalı "Örümcek Adam" yaşlıların da "kahramanı" oldu

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da kentin en işlek caddelerinde ve parklarında dolaştığı "Örümcek Adam" kostümünü bu sefer yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayanlara moral vermek için giyen Burak Soylu, herkesin yardımına koşuyor.

Turizmci bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 27 yaşındaki Soylu, lise yıllarından itibaren merak saldığı dansla dikkatleri üzerine çekti. Çok sevdiği kurgusal kahraman "Örümcek Adam"ın dansını, ters duruşunu ve ağ atma gibi hareketlerini zorlanmadan yapan Soylu, otellerde günübirlik gösteriler yaparak geçimini sağladı.

Antalya'nın en işlek caddelerinde, parklarında "Örümcek Adam" kostümüyle dolaşıp, mini şovlar yapan, Elazığ depremi sonrasında bölgeye giderek depremzede çocukları gösterileriyle eğlendiren Burak Soylu, Kovid-19 tedbirleri sırasında da kolları sıvadı. Soylu, bu sefer kostümünü, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ve çocuklara moral vermek için giydi.

İnsanların verdikleri listeye göre, market ve manavdan ihtiyaçlarını adreslere ulaştıran Soylu, komşularının evlerini tek tek dolaşıyor. Kostümüyle Soylu'yu karşılarında gören yaşlılar ve esnaf, önce şaşırıyor, ardından yardımseverliği dolayısıyla tebrik ve teşekkür ediyor.