YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalyalı "Örümcek Adam" yaşlıların da "kahramanı" oldu

Antalyalı "Örümcek Adam" yaşlıların da "kahramanı" oldu

ANTALYA HABERLERİ  | 16.04.2020 11:10 | Son Güncelleme

Kentin en işlek caddelerinde ve parklarında dolaştığı "Örümcek Adam" kostümünü bu sefer yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayanlara moral vermek için giyen Burak Soylu, ihtiyaç listesindekileri alarak adreslere ulaştırıyor - Burak Soylu: - "Benim süper gücüm, iyilik yapmak. Bunun için de insanların ihtiyaçlarını karşılıyorum. Mahallelinin dostu 'Örümcek Adam' olarak her zaman yardıma hazırım" - 80 yaşındaki Şükriye Balcı: - "Bugün ekmeğimizi, sütümüzü 'Örümcek Adam' getirdi, sağ olsun. 'Örümcek Adam'ı seviyoruz"

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da kentin en işlek caddelerinde ve parklarında dolaştığı "Örümcek Adam" kostümünü bu sefer yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayanlara moral vermek için giyen Burak Soylu, herkesin yardımına koşuyor.

Turizmci bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 27 yaşındaki Soylu, lise yıllarından itibaren merak saldığı dansla dikkatleri üzerine çekti. Çok sevdiği kurgusal kahraman "Örümcek Adam"ın dansını, ters duruşunu ve ağ atma gibi hareketlerini zorlanmadan yapan Soylu, otellerde günübirlik gösteriler yaparak geçimini sağladı.

Antalya'nın en işlek caddelerinde, parklarında "Örümcek Adam" kostümüyle dolaşıp, mini şovlar yapan, Elazığ depremi sonrasında bölgeye giderek depremzede çocukları gösterileriyle eğlendiren Burak Soylu, Kovid-19 tedbirleri sırasında da kolları sıvadı. Soylu, bu sefer kostümünü, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ve çocuklara moral vermek için giydi.

İnsanların verdikleri listeye göre, market ve manavdan ihtiyaçlarını adreslere ulaştıran Soylu, komşularının evlerini tek tek dolaşıyor. Kostümüyle Soylu'yu karşılarında gören yaşlılar ve esnaf, önce şaşırıyor, ardından yardımseverliği dolayısıyla tebrik ve teşekkür ediyor.

- "Benim süper gücüm iyilik yapmak"

Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Örümcek Adam" karakterini çok sevdiğini, hayatını tamamen buna göre şekillendirdiğini söyledi.

Üzerinde "Spiderman" yazdığı 1964 model klasik otomobil ya da motosikletiyle yollara düşerek insanlara sevgi dağıttığını anlatan Soylu, insanları mutlu etmekten beslendiğini dile getirdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle park ve caddelerde mini gösteriler yapmaktan vazgeçtiğini belirten Soylu, evde boş durmaktansa iyilik yapmaya devam etmek istediğini, yaşlıları ve çocukları ziyaret ettiğini söyledi.

Soylu, insanların mutluluğuna ortak olduğunu belirterek, "Benim süper gücüm iyilik yapmak. Bunun için de insanların ihtiyaçlarını karşılıyorum. Mahallelinin dostu 'Örümcek Adam' olarak her zaman yardıma hazırım." dedi.

- "Örümcek Adam'ı seviyoruz"

80 yaşındaki Şükriye Balcı, devletin sıkı tedbirleri sayesinde salgından kısa sürede kurtulacaklarına inandıklarını bildirdi.

Yaklaşık 1,5 aydır evinden çıkmadığına değinen Balcı, "Bugün de ekmeğimizi, sütümüzü 'Örümcek Adam' getirdi, sağ olsun. 'Örümcek Adam'ı seviyoruz. Bu hastalıktan kurtulmamız için herkes bizim gibi evde kalmalı. Devlet elinden geleni yapıyor. Sağlık çalışanlarına da Allah güç kuvvet, versin. Gece gündüz çalışıyorlar. Herkes fedakarlık gösterirken, vatandaşlarımız da üzerlerine düşen görevi yapmalılar." diye konuştu.

İsmail Balcı (81) ise Türkiye'nin bu sıkıntılı günleri en kısa sürede atlatacağına inandığını vurgulayarak, "Örümcek Adam'ı karşımızda görünce çok şaşırdık. Teşekkür ederiz. Çok iyi bir insana benziyor." dedi.

Muzaffer Çakır (70) ise evden çıkmadıklarını, çocuklarının Balıkesir ve Diyarbakır'da yaşadığını söyledi. İhtiyaçlarını komşularının karşıladığını dile getiren Çakır, "Bugün de 'Örümcek Adam' imdadımıza yetişti, ihtiyaçlarımızı karşıladı. Sağ olsun." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
Anahtar Kelimeler:
Benim Hikayem Burak Soylu Mahalle Örümcek Adam Spiderman Yardım

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Tüm Konyalılar E-Hemşehri’de buluşacak

Tüm Konyalılar E-Hemşehri’de buluşacak

Muğla’da tahliyeler başladı

Muğla’da tahliyeler başladı

İŞKUR’dan kısa ödenek semineri

İŞKUR’dan kısa ödenek semineri

Soma’ya Cansuyu geldi

Soma’ya Cansuyu geldi

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Antalya Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
04:50
Sabah
06:15
Öğle
13:02
İkindi
16:42
Akşam
19:39
Yatsı
20:59

Antalya Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Akbulut Eczanesi
Muratpasa
Barınaklar Eczanesi
Muratpasa
Defne Eczanesi
Muratpasa
Demir Eczanesi
Muratpasa
Metin Eczanesi
Muratpasa
Tarçın Eczanesi
Muratpasa
Ereğli Anıl Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur cezaevlerinden tahliyeler başladı

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur cezaevlerinden tahliyeler başladı

Korkuteli’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Korkuteli’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Vali Karaloğlu: “ Şehirlerarası ulaşım için seyahat belgesi verilecek"

Vali Karaloğlu: “ Şehirlerarası ulaşım için seyahat belgesi verilecek"

İl Emniyet Müdürü Ulucan, Türel’i ağırladı

İl Emniyet Müdürü Ulucan, Türel’i ağırladı

MHP’li Emel Yıldız’dan bayram mesajı

MHP’li Emel Yıldız’dan bayram mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.