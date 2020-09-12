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Antalyaspor, açılış maçlarında ev sahibi olma avantajını iyi kullanıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 12.09.2020 11:35 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 24 sezonu geride bırakan kırmızı-beyazlılar, 3 sezon sonra kendi sahasında lige "merhaba" diyecek - Akdeniz temsilcisi, Gençlerbirliği ile ilk hafta mücadelelerinde üçüncü kez karşılaşacak

OKTAY ÖZDEN - Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'deki açılış maçlarında iç saha avantajını iyi değerlendirmesiyle dikkati çekiyor.

Kırmızı-beyazlılar, üst üste 6. toplamda ise 25. kez mücadele edeceği lige, yarın Gençlerbirliği'ni konuk edeceği karşılaşmayla 3 sezon aradan sonra sonra iç sahada "merhaba" diyecek.

Akdeniz temsilcisi, Süper Lig'de geride kalan 24 sezonundaki ilk hafta maçlarında, 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

Açılış maçlarından 10'unu evinde oynayan ve iç saha avantajını iyi kullanan Antalyaspor, bu mücadelelerde 4 beraberlik ve 3 galibiyetle 13 puan topladı.

Evindeki son açılış maçını 2016-2017 sezonunda Osmanlıspor (Ankaraspor) ile oynayan Akdeniz ekibi, golsüz sona eren bu mücadelede hanesine bir puan yazdırdı.

- En çok İstanbul takımlarıyla

Kırmızı-beyazlı ekip, açılış müsabakalarını en çok İstanbul takımlarıyla oynadı.

İstanbul takımlarıyla 9 defa ilk haftada maç yapan Antalyaspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la 3'er, İstanbulspor'la 2 ve Medipol Başakşehir'le de 1 kez karşı karşıya geldi.

Antalyaspor, Ankara takımları ile 5, Kayseri ekipleri ve Sakaryaspor'la ikişer, Göztepe, Çaykur Rizespor, Siirt Jetpaspor, Bursaspor, Adana Demirspor, ve Gaziantepspor'la ise birer kez ilk hafta mücadelesinde rakip oldu.

- Gençlerbirliği ile 3. kez

Antalyaspor, Gençlerbirliği'ne karşı ilk hafta mücadelesinde üçüncü kez üstünlük kurmaya çalışacak.

Ankara ekibiyle 2012-2013 sezonunda Ankara'da açılış maçında karşılaşan Akdeniz temsilcisi, bu karşılaşmada rakibine 3-1 yenildi.

Kırmızı-beyazlılar, 1997-1998 sezonunda ilk hafta Gençlerbirliği'ne konuk olduğu maçtan ise golsüz beraberlikle ayrıldı.

- En farklı yenilgi 8-1'lik MKE Ankaragücü maçı

Kırmızı-beyazlı takım, açılış maçlarında bugüne kadar rakip ağları 20 kez sarstı, kalesinde ise 37 gol gördü.

En farklı yenilgisini 2001-2002 sezonunun ilk haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü karşısında 8-1'lik skorla yaşayan Antalyaspor, en gollü açılış maçı galibiyetini 1995-1996 sezonunda iç sahada Bursaspor'u 4-2 yenerek elde etti.

- İlk hafta maçları

Antalyaspor'un Süper Lig tarihindeki ilk hafta maçları performans tablosu şöyle:

SezonMaçSonuç 1982-1983 Fenerbahçe-Antalyaspor 1-1 1983-1984 Antalyaspor-Beşiktaş 0-0 1984-1985 Sakaryaspor-Antalyaspor 2-1 1986-1987 Fenerbahçe-Antalyaspor 2-0 1994-1995 Adana Demirspor-Antalyaspor 1-0 1995-1996 Antalyaspor-Bursaspor 4-2 1996-1997 İstanbulspor-Antalyaspor 1-0 1997-1998 Gençlerbirliği-Antalyaspor 0-0 1998-1999 Sakaryaspor-Antalyaspor 0-0 1999-2000 Antalyaspor-İstanbulspor 0-3 2000-2001 Siirt Jetpaspor-Antalyaspor 1-2 2001-2002 Antalyaspor-MKE Ankaragücü 1-8 2006-2007 Antalyaspor-Çaykur Rizespor 0-0 2008-2009 Antalyaspor-Beşiktaş 2-3 2009-2010 Antalyaspor-Ankaraspor 3-0 2010-2011 Fenerbahçe-Antalyaspor 4-0 2011-2012 Antalyaspor-Gaziantepspor 1-0 2012-2013 Gençlerbirliği-Antalyaspor 3-1 2013-2014 Antalyaspor-Kayseri Erciyesspor 0-0 2015-2016 Medipol Başakşehir-Antalyaspor 2-3 2016-2017 Antalyaspor-Ankaraspor (Osmanlıspor) 0-0 2017-2018 Beşiktaş-Antalyaspor 2-0 2018-2019 Kayserispor-Antalyaspor 2-0 2019-2020 Göztepe-Antalyaspor 0-1

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