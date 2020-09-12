Antalyaspor, açılış maçlarında ev sahibi olma avantajını iyi kullanıyor

İstanbul takımlarıyla 9 defa ilk haftada maç yapan Antalyaspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la 3'er, İstanbulspor'la 2 ve Medipol Başakşehir'le de 1 kez karşı karşıya geldi.

Kırmızı-beyazlı ekip, açılış müsabakalarını en çok İstanbul takımlarıyla oynadı.

- En çok İstanbul takımlarıyla

Evindeki son açılış maçını 2016-2017 sezonunda Osmanlıspor (Ankaraspor) ile oynayan Akdeniz ekibi, golsüz sona eren bu mücadelede hanesine bir puan yazdırdı.

Açılış maçlarından 10'unu evinde oynayan ve iç saha avantajını iyi kullanan Antalyaspor, bu mücadelelerde 4 beraberlik ve 3 galibiyetle 13 puan topladı.

Kırmızı-beyazlılar, üst üste 6. toplamda ise 25. kez mücadele edeceği lige, yarın Gençlerbirliği'ni konuk edeceği karşılaşmayla 3 sezon aradan sonra sonra iç sahada "merhaba" diyecek.

Antalyaspor, Ankara takımları ile 5, Kayseri ekipleri ve Sakaryaspor'la ikişer, Göztepe, Çaykur Rizespor, Siirt Jetpaspor, Bursaspor, Adana Demirspor, ve Gaziantepspor'la ise birer kez ilk hafta mücadelesinde rakip oldu.

- Gençlerbirliği ile 3. kez

Antalyaspor, Gençlerbirliği'ne karşı ilk hafta mücadelesinde üçüncü kez üstünlük kurmaya çalışacak.

Ankara ekibiyle 2012-2013 sezonunda Ankara'da açılış maçında karşılaşan Akdeniz temsilcisi, bu karşılaşmada rakibine 3-1 yenildi.

Kırmızı-beyazlılar, 1997-1998 sezonunda ilk hafta Gençlerbirliği'ne konuk olduğu maçtan ise golsüz beraberlikle ayrıldı.

- En farklı yenilgi 8-1'lik MKE Ankaragücü maçı

Kırmızı-beyazlı takım, açılış maçlarında bugüne kadar rakip ağları 20 kez sarstı, kalesinde ise 37 gol gördü.

En farklı yenilgisini 2001-2002 sezonunun ilk haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü karşısında 8-1'lik skorla yaşayan Antalyaspor, en gollü açılış maçı galibiyetini 1995-1996 sezonunda iç sahada Bursaspor'u 4-2 yenerek elde etti.

- İlk hafta maçları