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Antalyaspor'da oyunculara performans testi

03.07.2021 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor'da oyunculara performans testi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fraport TAV Antalyaspor'da futbolculara performans testleri yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gerçekleşen izoteknik kuvvet ve laktat dayanıklılık testleri için oyunculardan dörderli gruplar oluşturuldu.

Futbolcular, ısınmadan sonra performans laboratuvarında izoteknik kuvvet testinden geçip, laktat dayanıklılık testlerine girdi.

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