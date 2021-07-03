Antalyaspor'da oyunculara performans testi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fraport TAV Antalyaspor'da futbolculara performans testleri yapıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gerçekleşen izoteknik kuvvet ve laktat dayanıklılık testleri için oyunculardan dörderli gruplar oluşturuldu.
Futbolcular, ısınmadan sonra performans laboratuvarında izoteknik kuvvet testinden geçip, laktat dayanıklılık testlerine girdi.
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