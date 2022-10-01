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Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 11 milyonu aştı

01.10.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En fazla turist Rusya ve Almanya'dan geldi

Dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya, 9 ayda 11 milyondan fazla yabancı turisti konuk etti.

Antalya turizmde Kovid-19 sonrası en yoğun dönemini yaşıyor. Denizi, kumu, güneşi, tarihi, kültürel yapıları, antik kentleri ve doğal güzellikleri ile turistlerin ilgi odağı olan kentte turizm hareketliliği sektör paydaşlarının yüzünü güldürüyor.

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında hava yoluyla kenti ziyaret eden yabancı turist sayısı 11 milyon 27 bin 94 olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre ise aynı dönemde yüzde 57 oranında bir artış yaşandı.

- Ruslar ilk sırada yer aldı

Geçen yıl eylülde 1 milyon 732 bin 304 turistin ziyaret ettiği kente, bu yıl aynı dönemde 1 milyon 989 bin 154 kişi geldi. Eylül ayı rakamlarında da geçen yıla göre yüzde 15'lik bir artış oldu.

Antalya'yı ziyaret eden turistlerin ülkelerine göre ise Ruslar ilk sırada yer aldı. 9 ayda kenti Rusya'dan 2 milyon 339 bin 536 turist geldi.

Rusya'yı ise 2 milyon 195 bin 860 turistle Almanya, 952 bin 246 turistle de İngiltere takip etti. İlk 10'da ise Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, İsrail, Çekya ve Danimarka oldu.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Almanya Rusya Turizm

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