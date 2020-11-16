Apartmanlardan ayakkabı çalan hırsız yakalandı

Uşak ve farklı şehirlerde apartman içlerinden ayakkabı çalan hırsız Denizli’de yakalandı. Uşak adliyesine çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Uşak’ta Kemal Öz Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Durak Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre şüpheli şahıs B.M., gözüne kestirdiği güvenlik kamerası olmayan apartmanlara girerek daire önündeki ayakkabıları çaldı. Kapı önlerinde ayakkabılarını bulamayan vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Apartmanlara gelerek incelemelerde bulunan Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiler, yaptıkları titiz çalışmalar sonucunda şüpheli şahsın B.M., olduğunu tespit etti. Denizli’de yapılan operasyonla göz altına alınan B.M., emniyetteki işlemlerin ardından Uşak Adliyesine sevk edildi. Çaldığı ayakkabı dolu torbalarla güvenlik kameralarına yansıyan B.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan yakalanan hırsızın, bu ilk hırsızlığı olmadığı öğrenildi.

