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Araba hırsızları, eski milli futbolcu Charles Yohane'yi acımasızca öldürdü!

17.02.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zimbabveli eski milli futbolcu Charles Yohane, futbolu bıraktıktan sonra zorlu bir hayat yaşamaya başlamıştı. Geçimini sağlamak için taksi şoförlüğü yapan Yohane, çalıştığı sırada araba hırsızları tarafından acımasızca öldürüldü.

Araba hırsızları, eski milli futbolcu Charles Yohane'yi acımasızca öldürdü!

Güney Afrika'da büyük bir üne sahip olan Charles Yohane, araba hırsızlarının saldırısına uğradı. Futbolu bıraktıktan sonra sıkıntılı bir süreç geçiren ve elindeki tüm birikimini kaybeden Yohane, taksi şoförlüğü yapmaya başlamıştı. 48 yaşında olan Yohane, hırsızların silahlı saldırısına uğradı.

ACIMASIZCA ÖLDÜRDÜLER

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Taksi şoförlüğü yaptığı sırada bir grup araba hırsızının saldırısına uğrayan Yohane, aracının çalınmasını önlemek için hırsızlara direnmeye çalıştı. Elinde silahı bulunan gözü dönmüş hırsızlar 48 yaşındaki Yohane'yi arabanın içinde esir alarak kaçırdı. Kaçırdıkları yerde Yohane'yi öldüren hırsızlar arabayı alarak kayıplara karıştı.

23 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYMİŞTİ

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Yohane'nin ölümü sonrası ülkenin önde gelen kulüpleri başsağlığı mesajları yayımladı. Yohane, 23 kez milli takım forması giyerken 2004 Afrika Uluslar Kupası'nda da mücadele etmişti. 2020'den bu yana işsiz olan Yohane'nin, geçimini sağlamak için taksicilik yaptığı bildirildi.


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