Araban’da bir ev karantinaya alındı

Gaziantep’in Araban ilçesinde bir ev karantinaya alındı.

İlçe merkezindeki Yeni Altıntaş Mahallesi’nde bulunan Merkez Camisi lojmanında ikamet eden Mehmet E.’nin korona virüs testi pozitif çıktı. Mehmet E. ve ailesinin yaşadığı ev karantina altına alındı. Mehmet E. hastanede tedavi altına alınırken, eşi ve 2 çocuğunun yaşadığı Merkez Camisi lojmanının kapısına, "İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararınca, 06.02.2020 tarihinde 21.05.2020 tarihine kadar 14 gün süreyle Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya altına alınmıştır. Tüm giriş çıkışlar yasaktır" diye yazıldı.



