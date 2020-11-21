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Araban’da vatandaşlar yeni tedbirlere uydu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 21.11.2020 10:29 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Araban ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlerin hayata geçirildiği ilk günde vatandaşlar kısıtlamalara uydu.

Araban’da vatandaşlar yeni tedbirlere uydu

Gaziantep’in Araban ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlerin hayata geçirildiği ilk günde vatandaşlar kısıtlamalara uydu. Esnaflar kapandı. Cadde ve sokaklar boşaldı.
Araban ilçesinde market, bakkal, manav, berber, kuaförler saat 20.00 itibarıyla kapandı. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri de saat 20.00’den sonra sadece telefonla sipariş aldı.
Araban’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında saat 20.00’de başlayan uygulamalara esnafların ve vatandaşların uyduğu gözlendi. İlçede kısıtlamanın başladığı saatten itibaren esnaflar kapandı, cadde ve sokaklar boşaldı. İlçenin tüm cadde ve sokaklarında sadece emniyet ekipleri ve belediyenin temizlik ekipleri görev yaptı.

Araban’da vatandaşlar yeni tedbirlere uydu

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