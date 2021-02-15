Araban’ın yeni projeleri onaylandı

Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, sosyal medya hesabından verdiği müjdede, yeni Hükümet Konağı, Huzur Köyü, Sosyal market, Sosyal Fırın, oyuncak atölyesi projelerininin onaylandığını ifade etti.

Ankara ziyaretinden dönen Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, kaymakamlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyaretinin verimli geçtiğini belirterek, müjdeli haberi verdi. Kaymakam Mutlu, “Değerli Vatandaşlarımız, yeni haftaya güzel haberlerle başlayalım. Geçen hafta perşembe ve cuma günü Ankara’da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Bakan Yardımcısı, Yargıtay Üyesi, Genel Müdür ve Daire Başkanları düzeyinde çeşitli yöneticilerle bir dizi ziyaretler gerçekleştirdim. Kabulleri için ayrı ayrı çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Yeni hükümet konağımız, Huzur Köyü projemiz, Sosyal Market, Sosyal Fırın, 2. Adem (Elif Oyuncak Atölyesi) projelerimiz onaylandı. Yeni cezaevi konusunu da heyecanla takip ediyoruz. Yeni projelerimiz ilçemize hayırlı olsun. Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Vekillerimize ve İl Başkanımıza destekleri için çok teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu.

