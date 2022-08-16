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Arabistan'ı devirdiler, U23 Milli Takım'ımız şampiyon!

16.08.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Konya’da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda futbolda şampiyon Türkiye oldu. U23 Milli Takım'ımız finalde karşılaştığı Suudi Arabistan'ı Metehan'ın kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı. İşte detaylar...

Arabistan'ı devirdiler, U23 Milli Takım'ımız şampiyon!

Konya’da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda heyecan devam ediyor. Futbol branşında U23 Milli Takım'ımız finalde karşılaştığı Suudi Arabistan'ı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

METEHAN ATTI ŞAMPİYONLUK GELDİ!

JLJ

U23 Milli Takımı, Konya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda Suudi Arabistan ile final maçında karşılaştı. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı’nda oynanan finalde Suudi Arabistan ile karşılaşan ay-yıldızlılar 26’ncı dakikada Metehan’ın attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu. Suudi Arabistan’ın gümüş madalya aldığı maçı Suudi Prensi Abdülaziz bin Türki el-Faysal ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu birlikte izledi.


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Anahtar Kelimeler:
Konya Şampiyon milli takım
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