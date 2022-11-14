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Araç kullanırken köpeği üzerine atladı, kamyonet tarlaya uçtu

14.11.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Araç kullanırken köpeği üzerine atladı, kamyonet tarlaya uçtu

Kazanın seyahat sırasında yanında bulunan köpeğin şoförün üstüne atlaması sonucu olduğu iddia edildi.

Kaza, Bandırma-Susurluk otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 YT 0874 plakalı ticari kamyonet sürücüsü Cemalettin B. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarparak tarlaya uçtu.

Kaza sonrasında olay yerinden geçen sürücüler yardıma koşarak şoförü hafif yaralı olarak araçtan çıkardı. İddiaya göre, araçta köpeği ile seyahat eden Cemalettin B.’nin üzerine köpeğinin atlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği aktarıldı.

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